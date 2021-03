Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive de 40M€ pour Koulibaly ?

Publié le 29 mars 2021 à 14h45 par Th.B.

Le PSG serait prêt à livrer bataille pour le transfert de Kalidou Koulibaly. Il faudrait cependant se mesurer à Liverpool qui aurait déjà placé ses pions dans cette opération.

Et si Jürgen Klopp faisait tomber les plans de Leonardo dans la course à la signature de Kalidou Koulibaly ? En marge du prochain mercato, le directeur sportif du PSG resterait attentif au marché des défenseurs centraux et particulièrement au profil du joueur du Napoli pour qui le club napolitain aurait accordé un bon de sortie. Cette opportunité ne serait pas passée inaperçue et le PSG verrait Liverpool lui faire de l’ombre dans cette opération.

Une offre officieuse de Liverpool