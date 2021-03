Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’arrivée d’un protégé de Klopp déjà bouclée ?

Publié le 29 mars 2021 à 10h30 par Th.B.

Dans les petits papiers du PSG entre autres, Georginio Wijnaldum devrait cependant rejoindre le FC Barcelone s’il venait à quitter Liverpool cet été, soit à l’expiration de son contrat. Les modalités de son potentiel engagement avec le Barça seraient déjà connues.

Voyant son contrat arriver à expiration à la fin de la saison avec Liverpool, Georginio Wijnaldum se trouve dans une situation favorable. En effet, le PSG et surtout le FC Barcelone seraient dans le coup pour s’attacher ses services gratuitement. L’occasion pour l’international néerlandais de signer une belle prime à la signature. Dernièrement, 90min révélait qu’un accord verbal avait été trouvé entre le FC Barcelone et le clan Wijnaldum et que le milieu de terrain des Reds n’attendrait qu’une ultime offensive de Liverpool avant de décider si oui ou non apposer sa signature sur le contrat proposé par le FC Barcelone.

Un contrat de trois ans pour Wijnaldum