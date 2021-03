Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un rôle décisif de Mbappé pour l'avenir de Zidane ?

Publié le 29 mars 2021 à 10h15 par Th.B.

Sur la sellette à plusieurs reprises ces derniers mois, Zinedine Zidane n’aurait rien à craindre pour son avenir sur le banc du Real Madrid car le président Florentino Pérez saurait pertinemment qu’il est l’une des clés du feuilleton Kylian Mbappé.

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas pour Zinedine Zidane. Un jour, l’entraîneur du Real Madrid est sur la sellette en raison des résultats mitigés de la Casa Blanca , et un autre, son poste n’est pas discuté. Sous contrat jusqu’en juin 2022 à la tête de l’effectif du Real Madrid, Zidane devrait finalement rester en poste cet été et honorer son engagement envers le Real Madrid. Du côté de la direction du club merengue, on compterait sur le champion du monde la saison prochaine. Néanmoins, selon Ok Diario, Florentino Pérez préparerait sa succession au cas où le technicien français décidait de repartir de lui même contre toute-attente à l’instar de l’été 2018. Et la position de Zinedine Zidane pourrait être scellée grâce à Kylian Mbappé ?

Le Real Madrid conserverait Zidane pour… Mbappé !