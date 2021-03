Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Klopp joue son va-tout pour cette priorité de Koeman !

Publié le 27 mars 2021 à 19h00 par Th.B.

Georginio Wijnaldum aurait déjà trouvé un accord verbal avec le FC Barcelone. Néanmoins, Jürgen Klopp inciterait les dirigeants de Liverpool à lui proposer une prolongation avant qu’il ne soit trop tard.

Le FC Barcelone semble être idéalement placé dans la course à la signature de Georginio Wijnaldum. L’international néerlandais se trouve dans les derniers mois de son contrat et pourra s’engager avec le club de son choix en fin de saison s’il ne prolongeait pas d’ici-là avec Liverpool. D’après plusieurs médias, un accord de principe aurait été trouvé entre le FC Barcelone et le clan Wijnaldum. 90min confirme la tendance ces dernières heures en dévoilant un accord verbal convenu entre les deux parties. Et Wijnaldum mettrait la pression sur Jürgen Klopp pour que l’entraîneur des Reds sollicite ses dirigeants pour qu’il fasse un effort pour la prolongation du Néerlandais, sinon, il signera en faveur du FC Barcelone.

Klopp abat sa dernière carte pour Wijnaldum