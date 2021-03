Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Alaba, Varane… Ramos peut tout faire basculer !

Publié le 27 mars 2021 à 14h00 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin prochain, Sergio Ramos serait maître de son destin d’après la presse ibérique. Et sa décision de poursuivre au Real Madrid ou non pèserait lourd sur le mercato merengue cet été.

L’avenir de Sergio Ramos serait entre ses mains. C’est du moins l’information qu’ABC a communiqué ce samedi. Président du Real Madrid, Florentino Pérez ne prévoirait pas revoir son ultime offre de prolongation d’une saison avec une autre en option et une réduction de 10% de salaire sur la première année en raison de la crise financière liée au Covid-19. Sous contrat jusqu’en juin prochain, le capitaine du Real Madrid devra donc prendre une décision et les dirigeants merengue seraient suspendus aux lèvres de Ramos dont la décision est attendue et dicterait le marché des transferts du Real Madrid.

