Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Harry Kane aurait pris une énorme décision pour son avenir !

Publié le 29 mars 2021 à 12h45 par D.M.

Le Real Madrid, tout comme le PSG pourrait décider de recruter Harry Kane lors du prochain mercato notamment en cas d’échec dans les dossiers Kylian Mbappé et Erling Haaland. L’attaquant anglais serait d’ailleurs prêt à changer d’air.

Les dossiers Kylian Mbappé et Erling Braut Haland vont donner du fil à retordre au Real Madrid. Le club espagnol aurait pour ambition de recruter les deux jeunes joueurs, mais la tâche s’annonce compliquée en raison de la volonté du PSG et du Borussia Dortmund de garder ses stars, mais aussi en raison de la réalité du marché. Le prix pourrait être trop élevé pour le Real Madrid, qui a activé un plan C selon la presse espagnole. A en croire Ok Diario , Harry Kane figurerait dans le viseur des dirigeants merengue en plus de celui du PSG. Une offre n’est pas exclue notamment en cas d’échec avec Mbappé et Haaland.

Harry Kane prêt à quitter Tottenham