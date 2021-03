Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria déjà en grand danger pour sa nouvelle piste ?

Publié le 29 mars 2021 à 12h10 par D.M.

A en croire la presse espagnole, l'OM suivrait les prestations de Fabio Blanco, âgé seulement de 17 ans. Le joueur du FC Valence ne manquerait pas de courtisans et les plus grandes équipes européennes seraient sur ses traces.

A la recherche d’opportunités sur le marché afin de renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria aurait posé son regard vers son pays natal, l’Espagne. A en croire les informations de Mundo Deportivo , le nouveau président de l’OM aurait coché le nom de Fabio Blanco, âgé seulement de 17 ans et sous contrat jusqu’en juin prochain avec le FC Valence. Le jeune ailier disposerait d’une offre de prolongation, mais n’aurait toujours pas pris de décision. Et pour cause, Blanco figurerait dans le viseur des plus grandes équipes européennes.

Une concurrence XXL attend Longoria dans le dossier Blanco