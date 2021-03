Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta sur le point de boucler un premier gros coup ?

Publié le 29 mars 2021 à 12h00 par D.M.

Sous contrat avec Manchester City jusqu’en juin prochain, Eric Garcia devrait quitter la Premier League pour rejoindre le FC Barcelone, son club formateur.

Cela fait maintenant plusieurs mois qu’Eric Garcia est annoncé dans le viseur du FC Barcelone. A la recherche d’un défenseur central, le club catalan souhaiterait rapatrier l’international espagnol, formé à la Masia. Présent en conférence de presse il y a quelques jours, Eric Garcia avait d'ailleurs confirmé son départ de Manchester City à la fin de la saison : « J’ai pris cette décision (de ne pas prolonger son contrat, ndlr). Ce que je ferai plus tard, je ne sais pas, maintenant je suis concentré sur (Manchester) City et l’équipe nationale. » Mais ce dimanche après la victoire de l’Espagne face à la Géorgie, le joueur n’a pas voulu confirmer son arrivée au FC Barcelone : « Je suis concentré sur ce que j’ai à faire, maintenant avec la sélection il y a un match très important contre le Kosovo et on verra plus tard pour mon avenir, quand il arrivera. Je ne sais pas si ce sera au Barça . »

Garcia proche d'un accord avec le Barça ?

Mais à en croire certains journalistes, son arrivée en Catalogne ne fait désormais plus le moindre doute. Selon les informations de Nicolo Schira, Eric Garcia devrait bien quitter Manchester City pour rejoindre le FC Barcelone. Les discussions entre les deux parties seraient très avancées et un accord total pourrait être trouvé dans les prochains jours. A en croire le journaliste italien, Eric Garcia pourrait s’engager avec le club catalan jusqu’en 2026.