Mercato - PSG : Une première décision prise pour ce crack de Zidane ?

Foot - Mercato - PSG

Actuellement prêté à Arsenal par le Real Madrid, Martin Odegaard suscite quelques convoitises sur le marché des transferts. Le PSG s’intéresserait notamment au Norvégien, mais aucune décision ne devrait être prise pour son avenir dans l’immédiat.

Recruté à l’âge de 16 ans par le Real Madrid, Martin Odegaard est promis à un grand avenir. Après plusieurs saisons délicates en prêt, le Norvégien a retrouvé son club l’été dernier, avant de repartir, n’entrant pas dans les plans de Zinedine Zidane. Depuis le mois de janvier, Martin Odegaard évolue ainsi à Arsenal et se montre à son avantage. Les Gunners souhaiteraient conserver le milieu de 22 ans, mais d’autres prétendants sont sur les rangs pour s’attacher ses services, à l’instar de Manchester City, du Bayern Munich ou encore du PSG. Il faudra toutefois attendre encore quelques mois avant d’en savoir plus sur ce dossier.

Sur Twitter , le journaliste Fabrizio Romano a en effet indiqué que le Real Madrid ne prendra aucune décision précipitée pour Martin Odegaard. Les dirigeants devraient ainsi attendre la fin de la saison avant de trancher pour l’avenir de la pépite. De quoi laisser le temps au PSG et aux autres clubs intéressés de préparer leur offre.

Real Madrid will decide at the end of the season