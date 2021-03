Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grosse annonce sur l’avenir de Mbappé !

Publié le 29 mars 2021 à 16h45 par T.M.

Malgré le contexte actuel et la crise financière, il ne faudrait pas s’attendre à un prix au rabais pour Kylian Mbappé.

Du côté du PSG, mais aussi au Real Madrid, tout le monde retient son souffle concernant Kylian Mbappé. En effet, le choix de l’international français est attendu par tous. Alors, va-t-il prolonger ou non ? Si tel n’était pas le cas, Mbappé se retrouverait alors dans une position idéale pour s’en aller. Le joueur de 22 ans arrivant à un an de la fin de son contrat, le PSG pourrait alors être forcé à se séparer de son joyau afin d’éviter un départ libre en 2022. Toutefois, pas question de brader Kylian Mbappé et ce même si la crise financière frappe actuellement de plein fouet la planète football.

« Vous devrez payer le prix fort »