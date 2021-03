Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations sur le transfert avorté de Mbappé au... Borussia Dortmund !

Publié le 29 mars 2021 à 20h15 par D.M.

Ancien scout du Borussia Dortmund, Sven Mislintat a révélé que le club allemand avait tenté de recruter Kylian Mbappé en 2016, alors qu’il évoluait à l’AS Monaco.

Le talent de Kylian Mbappé a été aperçu très tôt par de nombreux clubs européens. Le Real Madrid avait déjà tenté de le recruter à plusieurs reprises, par le passé, et tentera de nouveau, sa chance lors du prochain mercato estival. Florentino Perez souhaiterait recruter l’international français, notamment s’il décide ne pas prolonger son contrat avec le PSG et de changer d’air. Mbappé a longtemps été, aussi, annoncé dans le viseur de clubs allemands et notamment du Borussia Dortmund.

« Cela aurait été une méga affaire »