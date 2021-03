Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une réunion au sommet à prévoir pour ce crack de Zidane ?

Publié le 28 mars 2021 à 20h45 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Martin Odegaard, le Real Madrid aurait prévu de s’entretenir avec Arsenal en fin de saison pour trancher sur l’avenir du Norvégien.

Revenu d’un prêt fructueux à la Real Sociedad l’été dernier, Martin Odegaard n’a finalement pas fait long feu au Real Madrid. En effet, en manque de temps de jeu sous les ordres de Zinedine Zidane, l’international norvégien a de nouveau été envoyé en prêt, cette fois à Arsenal. Et tandis qu’il a retrouvé des couleurs sous les ordres de Mikel Arteta, toute la question est de savoir de quoi sera fait son avenir. En effet, Arsenal aimerait conserver Martin Odegaard, tandis que le PSG a été cité sur ses traces par la presse anglaise.

Zinedine Zidane sera décisif pour l’avenir de Martin Odegaard