Mercato - Real Madrid : Cette piste à 40M€ sort du silence pour son avenir !

Publié le 29 mars 2021 à 17h00 par La rédaction

Cherchant du renfort défensif, le Real Madrid s'intéresserait à Ibrahima Konaté, tout comme Liverpool, annoncé comme le grand favori ce lundi. Mais le joueur du RB Leipzig préfère se focaliser sur l’Euro Espoir avec les Bleus avant d’envisager un départ.

Ibrahima Konaté est annoncé comme l’une des grandes attractions du prochain mercato estival. Auteur d’une nouvelle bonne saison avec le RB Leipzig, l’international Espoir tricolore ne manque pas de courtisans. Chelsea, Arsenal, Liverpool, le FC Barcelone et le Real Madrid suivraient le dossier de très près. Florentino Pérez s'intéresserait notamment au défenseur de 21 ans en cas de départ de Raphaël Varane, sous contrat jusqu'en juin 2022 et qui ne serait pas pressé de prolonger avec les Merengue . Mais ce lundi, plusieurs médias ont annoncé que Konaté se dirigeait finalement vers Liverpool, disposé à lever sa clause estimée à 40M€. Malgré ces rumeurs, le joueur veut rester concentré sur ce qu’il fait actuellement.

« Franchement, je ne regarde même pas ça. On ne peut pas se focaliser sur ça »