Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sait à quoi s’en tenir pour Raphael Varane !

Publié le 26 mars 2021 à 22h45 par H.G.

Alors que le PSG serait sur les traces de Raphael Varane si ce dernier quitte le Real Madrid cet été, le club de la capitale serait fixé quant au prix de départ de l’international français.

Même si la charnière composée de Marquinhos et de Presnel Kimpembe apporte satisfaction cette saison, le PSG ne serait pas contre enrôler un nouveau défenseur au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Il faut dire que le départ de Thiago Silva au terme de son contrat l’été dernier n’a pas été compensé numériquement, chose qui conduirait alors Paris à souhaiter corriger le tir cet été. Et en ce sens, le PSG a dernièrement été annoncé sur les traces de Raphael Varane, lui qui pourrait quitter le Real Madrid à un an du terme de son contrat dans la mesure où les derniers échos parus dans la presse avancent qu’il aimerait relever un nouveau challenge.

Le Real Madrid fixerait le prix de Raphael Varane à 70 M€