Mercato - PSG : Une approche de Jürgen Klopp pour… Kylian Mbappé ?

Publié le 29 mars 2021 à 6h15 par Th.B.

Alors que Kylian Mbappé est régulièrement annoncé à Liverpool, l’attaquant du PSG ne discuterait pas pour le moment avec le club anglais.

Et si Kylian Mbappé ne prolongeait pas son contrat au PSG ? Au vu de l’absence d’avancées claires au niveau des discussions avec Leonardo et les hauts dirigeants parisiens, le champion du monde pourrait quitter le Paris Saint-Germain à l’intersaison, soit à une année de l’expiration de son contrat. De quoi mettre le feu et d’attiser les rumeurs de départ au Real Madrid ou encore à Liverpool. D’après Duncan Castles, l’option Liverpool plairait à Kylian Mbappé. Cependant, aucune approche claire n’aurait été effectuée.

Rien à signaler entre Liverpool et Mbappé ?