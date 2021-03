Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le feuilleton Florian Thauvin part dans tous les sens !

Publié le 27 mars 2021 à 15h30 par Th.B.

Annoncé aux quatre coins de l’Europe et dans des clubs plus ou moins prestigieux, Florian Thauvin ne se précipiterait pas pour son avenir et n’aurait pris aucune décision pour le moment concernant l'OM ou autre.

Voici un dossier qui perdure depuis le printemps 2020. À l’époque, alors que son contrat expirait en juin 2021 et qu’un transfert été évoqué, Florian Thauvin assurait au cours d’un live Instagram qu’il comptait passer cette saison à Marseille afin de disputer la Ligue des champions avec ce club qui lui tient à coeur. Néanmoins, sa situation ne s’est pas arrangée depuis et il semble être promis à un départ en juin prochain, soit à l’expiration de son contrat. Ses demandes salariales seraient trop importantes pour l’OM qui ne semble pas être en mesure de s’aligner sur ses exigences. Cependant, Jorge Sampaoli faisait passer le message suivant dernièrement au sujet de la situation de son ailier et champion du monde. « Cette saison, ça n'a pas été la meilleure pour lui. Mais on sait ce qu'il vaut. J'espère pouvoir compter sur lui. Car c'est un joueur déterminant ». Avec la nomination de Jorge Sampaoli et le nouveau projet mis en place par le propriétaire Frank McCourt avec l’entraîneur argentin et Pablo Longoria au poste de président, tout pourrait être relancé dans le feuilleton Thauvin. La Provence faisait récemment savoir que le président de l’OM comptait prolonger le contrat de sa star alors que les changements opérés en internes feraient leur effet sur le joueur. Au point d’inciter la concurrence à se retirer ? Pas vraiment.

Thauvin a la cote en Europe, mais aucune décision n’aurait été prise !