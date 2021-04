Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria sur le point de réaliser un nouveau coup magistral ?

Publié le 3 avril 2021 à 3h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Florian Thauvin pourrait finalement prolonger son contrat à l'OM alors qu'un départ libre semblait être la tendance forte ces dernières semaines.

« Thauvin pour moi est l'un des joueurs les plus importants de cette équipe. Quand je le vois jouer, je me dis qu'on aimerait beaucoup continuer avec lui à l'avenir, mais comme je l'ai dit pour Milik, il y a plein de paramètres extra-sportifs qui dépassent la simple volonté du coach ». Jorge Sampaoli préfère se montrer incertain concernant l'avenir de Florian Thauvin et n'affichant aucune certitude dans ce dossier. Et pourtant, en coulisses, Pablo Longoria, le président de l'OM, est en train d'inverser la tendance.

Thauvin bien parti pour prolonger ?