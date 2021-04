Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente un énorme coup avec un joueur du Bayern Munich !

Publié le 2 avril 2021 à 9h10 par A.M.

En quête d'un nouveau portier, l'OM s'active sur le marché. Intéressé par Alban Lafont, Pablo Longoria regarde également à l'étranger et surveillerait la situation d'Alexander Nübel (24 ans), doublure de Manuel Neuer au Bayern Munich.

Cet été, les chantiers seront nombreux pour Pablo Longoria qui souhaite mener à bien une large revue d'effectif. Dans cette optique, le poste de gardien de but pourrait connaître une sacrée évolution. Et pour cause, le départ de Yohann Pelé (38 ans), dont le contrat arrive à échéance le 30 juin, semble acté, ce qui contraint déjà l'OM à recruter au moins un portier. Mais ce n'est pas tout puisque le président olympien réfléchirait également à l'hypothèse de se séparer de Steve Mandanda, qui ne représente plus, lui non plus, l'avenir de l'OM. Le nom d'Alban Lafont circule ces derniers jours du côté de la Canebière. Mais Pablo Longoria viserait un autre profil.

L'OM s'intéresse à Alexander Nübel

Selon les informations de Sport1 , l'OM s'intéresserait en effet à Alexander Nübel (24 ans). Grand espoir du football allemand, dans la lignée des grands gardiens d'outre-Rhin, l'ancien portier de Schalke 04 avait rejoint le Bayern Munich l'été dernier. Toutefois, il commencerait à s'agacer de son statut de doublure de Manuel Neuer, qui du haut de 35 ans, est toujours aussi bien implanté au sein du club bavarois. S'il incarne l'avenir du Bayern, Alexander Nübel s'impatiente, lui qui n'a pris part qu'à trois rencontres cette saison. Conscient que le temps presse, il ne dirait pas non à un départ cet été pour obtenir une place de titulaire et ainsi tenter de bousculer la hiérarchie impressionnante des portiers de la sélection allemande. En fin connaisseur du marché, Pablo Longoria n'est évidemment pas passé à côté de cette situation et serait entré dans la course à la signature d'Alexander Nübel dont le contrat au Bayern Munich court jusqu'en juin 2025.