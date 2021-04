Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mandanda interpelle clairement Longoria pour son avenir !

Publié le 2 avril 2021 à 3h15 par A.M.

Invité à commenter son avenir, Steve Mandanda assure que sa grande priorité est de rester à l'OM, peu importe dans quel rôle.

L'été dernier, à l'image de Dimitri Payet, Steve Mandanda a été érigé Marseillais à vie par Jacques-Henri Eyraud, alors président de l'OM. Les deux cadres ont prolongé leur contrat jusqu'en juin 2024, mais alors qu'ils semblent voués à terminer leur carrière à Marseille, Pablo Longoria envisagerait de se séparer de Steve Mandanda notamment. L'international français ne l'entend toutefois pas de cette oreille.

«Je vois mon avenir forcément ici, à Marseille»