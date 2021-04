Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une star du Real Madrid est disponible pour Leonardo !

Publié le 2 avril 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG, Sergio Ramos arrivera au terme de son contrat avec le Real Madrid en juin prochain. Et rien n’est encore fixé pour l’avenir du défenseur espagnol…

Tout comme d’autres stars telles que Lionel Messi (Barcelone), David Alaba (Bayern Munich) ou encore Sergio Agüero (Manchester City), Sergio Ramos arrivera en fin de contrat en juin prochain du côté du Real Madrid et pourrait donc être disponible sur le marché des transferts pour 0€. Le PSG ne s’y est pas trompé et songerait sérieusement à recruter l’international espagnol cet été, et Leonardo a toujours une ouverture pour attirer Ramos comme l’a laissé entendre le joueur du Real Madrid mercredi soir au micro de Teledeporte.

Ramos n’avance pas avec le Real Madrid