Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria se voit conseiller un joueur… du PSG !

Publié le 2 avril 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Devenu indésirable ces dernières années au PSG avec l’arrivée de Keylor Navas, Alponse Areola en prêt du côté de Fulham. Et un entraîneur des gardiens estime que l’OM devrait tenter sa chance avec l’international français…

« J’ai vu deux ou trois trucs, mais c’est beaucoup de rumeurs. Des choses dites à droite à gauche, surtout en ce moment. C’est bientôt la fin de saison, la fenêtre du mercato va s’ouvrir bientôt », indiquait récemment Alphonse Areola au micro de RTL sur son avenir très incertain, alors que le contrat du gardien français court jusqu’en juin 2023 au PSG. Seulement, depuis bientôt deux ans, Areola n’a plus sa place dans la capitale et enchaine les prêts. L’entraîneur des gardiens Michel Troin, passé notamment par Toulouse, Bastia, la Real Sociedad et Rennes, conseille d’ailleurs à l’OM de tenter sa chance avec Alphonse Areola.

« Un pari à faire »