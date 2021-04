Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une bataille à trois pour cette piste à 0€ ?

Publié le 2 avril 2021 à 0h15 par Th.B.

Bien qu’Elseid Hysaj soit disponible sur le marché, le PSG devrait se frotter à la Roma et au Milan AC pour mettre la main sur l’arrière droit du Napoli.

Et si Leonardo faisait coup double au poste de latéral droit cet été ? Malgré les présences de Colin Dagba et de Thilo Kehrer, bien que ce dernier soit un défenseur central de formation, le directeur sportif du PSG ferait du renforcement de la position de défenseur droit une priorité. Ainsi, le transfert définitif d’Alessandro Florenzi serait déjà une certitude, Leonardo souhaitant lever l’option d’achat fixée à 9M€ dans le prêt convenu avec la Roma. Mais ce ne serait pas tout. L’arrivée d’un autre latéral droit serait escomptée et le profil d’Elseid Hysaj plairait aux dirigeants du Paris Saint-Germain. Contractuellement lié au Napoli jusqu’en juin prochain, l’international albanais de 27 ans quittera le club selon Nicolo Schira cet été. Mais le PSG aurait quand même fort à faire pour recruter Elseid Hysaj.

Après le Milan AC, la Roma vient aux renseignements pour Hysaj !