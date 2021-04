Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une voie royale pour ce crack français !

Publié le 1 avril 2021 à 21h10 par A.D.

Alors que le Bayern, Manchester United et le Real Madrid seraient désormais hors jeu pour Jules Koundé, Leonardo et le PSG auraient le champ totalement libre pour s'offrir le défenseur français du FC Séville.

Depuis le départ de Thiago Silva vers Chelsea, Leonardo n'a pas encore déniché un successeur digne de ce nom. S'il n'a pas trouvé la perle rare lors des deux dernières fenêtres de transferts, le directeur sportif du PSG ne se laisserait pas abattre pour autant et pourrait mettre le paquet cet été. Et il pourrait avoir un énorme coup à jouer avec Jules Koundé, défenseur central français du FC Séville.

Le PSG seul au monde pour Jules Koundé ?