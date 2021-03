Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Koundé, Koulibaly… Les plans B de Zidane pour Alaba !

Publié le 31 mars 2021 à 1h00 par La rédaction

Depuis quelques semaines maintenant, le Real Madrid se donnerait tous les moyens pour s’attacher les services de David Alaba, en fin de contrat en juin prochain avec le Bayern Munich. Mais en cas d’échec dans les négociations, les Merengue auraient préparé une liste de quelques joueurs sur lesquels se rabattre.

En fin de contrat en juin prochain, David Alaba ne sait toujours pas où il évoluera la saison prochaine. Le PSG aurait ainsi fait de l’Autrichien une priorité comme le10sport.com vous le révélait. Mais c’est également le cas du Real Madrid. Florentino Pérez se donnerait tous les moyens pour accueillir le défenseur de 28 ans cet été. Mais un échec dans les négociations n’est pas à exclure et le président des Merengue en est conscient. Par conséquent, la direction madrilène préparerait une liste de quelques pistes sur lesquelles se rabattre.

Plusieurs noms sur la liste de Florentino Pérez, dont Koundé et Koulibaly