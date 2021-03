Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande annonce du clan Ramos sur son avenir !

Publié le 30 mars 2021 à 18h45 par La rédaction

Alors que l'avenir de Sergio Ramos est toujours incertain au Real Madrid, et que quelques clubs seraient intéressés, ses proches souhaitent qu'il reste à la Casa Blanca la saison prochaine.

L’avenir de Sergio Ramos au Real Madrid n’est toujours pas fixé à 100 %. Le joueur arrive en fin de contrat en juin prochain et pour l’heure, le capitaine des Merengue n’a toujours pas prolongé. Les négociations trainent en longueur avec Florentino Pérez, et cela aurait attiré les grands clubs européens, dont le PSG qui se cherche encore du renfort défensif depuis le départ de Thiago Silva l’été dernier. Néanmoins, les proches du joueur espèrent que Sergio Ramos restera à Madrid et poursuivra l’aventure avec la Casa Blanca , après déjà 15 ans passés au club.

« J’espère que mon fils continuera au Real Madrid »