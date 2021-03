Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette indication claire sur les plans de Pérez avec Ramos !

Publié le 30 mars 2021 à 10h00 par H.G.

Alors que Sergio Ramos arrivera au terme de son contrat le 30 juin prochain, tout indiquerait que le Real Madrid privilégie le scénario de lui enrôler un successeur plutôt que de le prolonger.

Emblème du Real Madrid, club qu’il a rejoint en 2005 en provenance du Séville FC, Sergio Ramos pourrait néanmoins quitter le capitale espagnole en fin de saison. Et pour cause, son contrat arrivera à expiration le 30 juin et, pour l’heure, l’international espagnol ne parviendrait pas à trouver d’accord avec son board dans l’optique d’une prolongation de celui-ci. Pourtant, tandis qu’il souffle ses 35 bougies ce mardi, Sergio Ramos a plusieurs fois signifié qu’il aimerait parapher un nouveau bail afin de terminer sa carrière au Real Madrid. Seulement voilà, tout indique que la direction de la Casa Blanca n’est pas sur la même ligne que son numéro 4…

David Alaba gagne autant que Sergio Ramos en étant plus jeune