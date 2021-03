Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ramos, Alaba… Florentino Pérez a fixé ses conditions !

Publié le 30 mars 2021 à 8h30 par H.G.

Alors que le Real Madrid aimerait s’attacher les services de David Alaba, l’éventuelle venue de l’actuel joueur du Bayern Munich serait directement dépendante de l’avenir de Sergio Ramos.

Plus que jamais, l’avenir de Sergio Ramos est flou au Real Madrid. Le défenseur espagnol arrivera en effet au terme de son contrat le 30 juin prochain et, pour l’heure, il ne parviendrait toujours pas à s’entendre avec sa direction sur les termes d’une prolongation. Face à cette situation, la direction madrilène n’a d’autre choix que d’étudier les pistes pour lui enrôler un successeur, et cela mènerait le Real Madrid tout droit vers David Alaba. L’international autrichien a déjà annoncé son départ du Bayern Munich en fin de saison au terme de son contrat il y a quelques semaines, et les Merengue sont l’un des clubs les plus chauds pour le recruter.

Le Real Madrid ira sur David Alaba seulement si Sergio Ramos part