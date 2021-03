Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut encore y croire pour David Alaba ?

Publié le 30 mars 2021 à 4h45 par T.M.

S’il est annoncé que le Real Madrid serait en avance pour David Alaba, le PSG et Leonardo auraient toujours des raisons d’espérer…

Cela fait maintenant depuis l’été dernier et le départ de Thiago Silva que Leonardo cherche à faire venir David Alaba au PSG. Un intérêt toujours d’actualité. En effet, comme le10sport.com vous l’a révélé, le directeur sportif parisien fait toujours le forcing pour l’Autrichien, qui quittera le Bayern Munich à la fin de la saison, une fois que son contrat aura expiré. Toutefois, le PSG n’est clairement pas le favori puisque Alaba privilégierait une arrivée en Espagne, où le FC Barcelone et le Real Madrid le courtisent. Toutefois, rien n’est bouclé.

Le verdict n’est pas encore tombé !