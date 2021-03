Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce joueur d’Al-Khelaïfi n’exclut pas un départ !

Publié le 30 mars 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Encore sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le PSG, Alphonse Areola est actuellement en prêt du côté de Fulham. Et il n’exclut pas l’idée d’y rester définitivement l’été prochain…

Barré par l’arrivée de Keylor Navas au PSG durant l’été 2019, Alphonse Areola avait donc été contraint d’aller s’exiler en prêt. D’abord prêté au Real Madrid où il a occupé la saison passée le rôle de doublure, le gardien français évolue aujourd’hui à Fulham où il a retrouvé davantage de temps de jeu. D’ailleurs, alors que le PSG ne compte plus sur lui malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2023, Areola a laissé entendre dans un entretien accordé à RTL qu’il se verrait bien rester en Premier League.

« La Premier League me plait »