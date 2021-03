Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un avenir en Premier League ? La réponse d’Areola !

Publié le 29 mars 2021 à 1h15 par La rédaction

Malgré les résultats de Fulham cette saison, Alphonse Areola se montre à son avantage en Angleterre. Le gardien prêté par le PSG a d’ailleurs expliqué qu’il se voyait bien rester en Premier League la saison prochaine.

S’il appartient toujours au PSG, Alphonse Areola évolue ailleurs en Europe depuis maintenant deux saisons. Après une année peu concluante au Real Madrid, l’international tricolore semble s’épanouir en Angleterre. Malgré les mauvais résultats de Fulham sur l’exercice 2020-2021 (18e de Premier League), le gardien de 28 ans apporte satisfaction à ses dirigeants. Alors que son prêt comporte une option d’achat et que la saison touche bientôt à sa fin, Areola pourrait rapidement reconsidérer son avenir au sein du club de la capitale...

« Si je voudrais insister en Premier League ? C’est un championnat qui me plait »