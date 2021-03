Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Alphonse Areola valide son départ du PSG !

Publié le 28 mars 2021 à 22h10 par B.C. mis à jour le 28 mars 2021 à 22h11

Parti en prêt du côté de Fulham l’été dernier, Alphonse Areola est heureux d’avoir rejoint la Premier League pour obtenir du temps de jeu.

Prêté au Real Madrid la saison dernière, Alphonse Areola a fait son retour au PSG lors du mercato estival, mais avec la présence de Keylor Navas dans le groupe, l’international français était dans une impasse. Lié au PSG jusqu’en juin 2023, Alphonse Areola a donc pris la direction de Fulham pour obtenir du temps de jeu, un choix que le gardien de 28 ans ne regrette pas. Malgré la saison délicate réalisée par son club, 18e de Premier League, Alphonse Areola parvient à s’illustrer, au point d’avoir fait son retour chez les Bleus .

« Ça fait du bien »