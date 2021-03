Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Alphonse Areola reçoit un gros conseil pour son avenir !

Publié le 28 mars 2021 à 5h15 par T.M.

Actuellement en prêt à Fulham, Alphonse Areola voit son avenir faire de plus en plus parler. Et à ce sujet, Lionel Charbonnier lui a adressé un conseil.

Avec Keylor Navas et Sergio Rico, le PSG est déjà équipé au poste de gardien. Pour Alphonse Areola, il va donc être très difficile de se faire une place à son retour de prêt de Fulham. Pour le champion du monde, l’avenir s’écrirait donc loin de son club formateur, mais reste à savoir où. Alors que les Cottagers disposeraient d’une option d’achat pour conserver Areola, en coulisse, Mino Raiola, agent du gardien de 28 ans, s’activerait également et l’aurait notamment proposé à l’AS Rome.

Un club européen pour Areola !