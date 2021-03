Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un danger s’éloigne définitivement pour Mauro Icardi...

Publié le 29 mars 2021 à 21h45 par A.C.

Acheté définitivement l’été dernier par le Paris Saint-Germain, Mauro Icardi est régulièrement annoncé sur le départ.

Restera ? Ne restera pas ? L’avenir de Mauro Icardi est toujours sujet à débat. Le talent de l’attaquant du Paris Saint-Germain est indéniable, mais Leonardo semble plutôt vouloir miser sur Moise Kean, actuellement prêté par Everton. L’Italien n’est pas seul, puisque le directeur sportif du PSG songerait également à Lionel Messi, ou encore à Cristiano Ronaldo, ce qui réduirait forcément la place pour Icardi.

L’AS Roma a refermé le dossier Icardi