Mercato - PSG : Une décision radicale prise dans le dossier Icardi ?

Publié le 27 mars 2021 à 21h15 par A.D.

Transféré au PSG l'été dernier, Mauro Icardi pourrait faire ses valises dès cet été. En plus de la Juventus, l'AS Rome serait également tombé sous le charme du buteur argentin. Toutefois, les Giallorossi auraient finalement tiré un trait sur Mauro Icardi car il couterait trop cher.

Depuis l'été dernier, Mauro Icardi est un joueur à part entière du PSG. Pour le transfert définitif du buteur argentin, Leonardo aurait déboursé une somme proche de 50M€ à la fin de la saison 2019-2020. Engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Mauro Icardi pourrait toutefois prendre le large dès le mercato estival 2021. En effet, le numéro 9 parisien serait dans le viseur de la Juventus et de l'AS Rome en vue de la prochaine fenêtre de transferts. Mais heureusement pour Leonardo et Mauricio Pochettino, les Giallorossi auraient finalement abandonné l'idée de recruter Mauro Icardi.

L'AS Rome aurait oublié Mauro Icardi