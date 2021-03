Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé aurait pu signer à l’étranger…

Publié le 30 mars 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Révélé à l’AS Monaco avant son transfert au PSG en 2016, Kylian Mbappé aurait pu connaître une trajectoire bien différente avec un vif intérêt du Borussia Dortmund en 2016.

Ce n’est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé s’était révélé au plus haut niveau lors de la saison 2016-2017 avec son club formateur, l’AS Monaco. D’ailleurs, à l’issue de cet exercice, l’attaquant français affolait le marché des transferts avant d’être transféré au PSG pour 180M€. Pourtant, un an auparavant en 2016, Mbappé aurait pu opter pour un choix de carrière très différent alors qu’il n’avait pas encore explosé…

Dortmund voulait Mbappé