Mercato - OM : Un énorme coup se confirme pour Longoria !

Publié le 30 mars 2021 à 3h15 par A.M.

Prêté cet hiver par l'OM, Kevin Strootman semble avoir convaincu les dirigeants du Genoa de lever l'option d'achat.

« Un transfert définitif de Kevin Strootman ? Avec Pablo (Longoria) et Kevin (Strootman), on s’est dit qu’on s’y penchera chemin faisant, or, j’ai la sensation, qu’il va vite être de nouveau suivi par des clubs importants . » Directeur sportif du Genoa, Francesco Marroccu affichait récemment sa volonté de conserver Kevin Strootman, prêté cet hiver par l'OM. Il faut dire que le Néerlandais ferait très bonne impression en Serie A au point que son retour à Marseille semble bien très incertain comme l'expliquait Il Secolo XIX .

Le départ de Strootman se précise

Et la tendance se confirme puisque selon les informations du journaliste italien Nicolo Schira, le Genoa réfléchit bien à l'idée de conserver de manière définitive Kevin Strootman à l'issue de la saison. Une excellente nouvelle pour l'OM qui compte sur le départ définitif de l'international néerlandais afin d'alléger sa masse salariale compte tenu du fait que l'ancien Romain possède le plus gros salaire de l'effectif marseillais.