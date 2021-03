Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est maintenant ou jamais pour Sergio Agüero

Publié le 30 mars 2021 à 6h15 par Th.B.

Alors que son contrat avec Manchester City ne sera pas prolongé comme le club mancunien l'a assuré lundi soir, Sergio Agüero est à portée de main du PSG et les joueurs de Manchester City s’attendaient déjà ces derniers temps à voir le meilleur buteur de l’histoire du club mettre les voiles cet été.

Sergio Agüero voit son contrat à Manchester City arriver à expiration le 30 juin prochain. Et ces derniers temps, aucune prolongation de contrat ne semblait être d'actualité. Pep Guardiola révélait en conférence de presse vouloir profiter de cette trêve internationale afin de se pencher sur la question. Il semble que l'entraîneur de Manchester City interrogé sur le cas Agüero jusqu'à prendre la décision de mettre fin à leur collaboration. C'est l'information que le leader de Premier League a communiqué sur ses réseaux sociaux lundi soir. Et le dénouement de cette opération était déjà bien connue en coulisse du côté de Manchester City. De quoi faire les affaires du PSG et du FC Barcelone entre autres qui profitent également de cette période de pause pour les clubs, afin d’avancer leurs pions auprès du clan Agüero. À Manchester City, on ne se faisait déjà plus d’illusion.

Le vestiaire de City n’y croyait plus pour Agüero