Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le feuilleton Gareth Bale va s’éterniser…

Publié le 30 mars 2021 à 6h00 par Th.B.

De passage en conférence de presse lundi, Gareth Bale n’a scellé son avenir ni au Real Madrid ni à Tottenham, expliquant qu’il y penserait une fois que l’Euro aura été disputé.

Ces dernières semaines, Gareth Bale revient en grande forme avec Tottenham et enchaîne les matchs sous les ordres de José Mourinho. De quoi ouvrir la possibilité d’une nouvelle expérience chez les Spurs la saison prochaine outre la période de son prêt qui expirera en juin prochain ? Dernièrement, Bale expliquait que son plan était de retourner au Real Madrid en fin de saison, jetant un gros froid sur un nouveau prêt à Tottenham voire un transfert définitif. Lundi, Gareth Bale a mis les choses au clair en expliquant sa position. Le feuilleton ne fait que commencer.

« Après l’Euro, je vais m'asseoir avec mon agent et j'espère trouver une solution »