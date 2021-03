Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'énorme mise au point de Gareth Bale sur son avenir !

Publié le 29 mars 2021 à 15h30 par Dan Marciano

Présent en conférence de presse ce lundi, Gareth Bale a clarifié ses propos sur son avenir. L’attaquant gallois a indiqué qu’une décision devrait être prise à la fin de la saison.

L’avenir de Gareth Bale devrait revenir au premier plan lors du prochain mercato estival. Poussé vers la sortie par Zinédine Zidane l'été dernier, l’attaquant gallois a trouvé refuge à Tottenham, un club dont il a porté les couleurs entre 2007 et 2013. Prêté jusqu’à la fin de la saison chez les Spurs par le Real Madrid, Gareth Bale devrait revenir à la fin de la saison en Espagne, à moins que la formation entraînée par José Mourinho décide de formuler une offre pour s’attacher définitivement ses services. Interrogé sur son avenir il y a quelques jours, le joueur de 31 ans a lâché une réponse qui laisse peu de place au doute en ce qui concerne sa prochaine destination : « La principale raison pour laquelle je suis venu aux Spurs cette année était avant tout de jouer au football, évidemment, mais avec l'Euro qui arrive, je voulais aborder ce tournoi en pleine forme. Le plan initial était de faire seulement une saison chez les Spurs, puis après l'Euro, il me restera encore un an à Madrid. Mon plan est d'y retourner. C'est tout ce que j'ai prévu pour être honnête ». Une déclaration « sortie de son contexte » selon l’agent du Gallois Jonathan Barnett.

« La saison prochaine, légalement mon contrat stipule que je dois retourner au Real Madrid, c'est ce que j'ai déclaré »