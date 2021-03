Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un favori se dégage pour David Alaba !

Publié le 29 mars 2021 à 12h15 par D.M.

Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, le PSG suit David Alaba, mais ce dernier préfère rejoindre l’Espagne. Pour l’heure, c’est bien le Real Madrid qui serait en pole dans ce dossier.

Sous contrat jusqu’en juin prochain, David Alaba a pris la décision de quitter le Bayern Munich à la fin de la saison et est libre de négocier avec l’équipe de son choix. Plusieurs clubs auraient approché le joueur autrichien à l’instar du PSG. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, Leonardo souhaite l’accueillir à Paris lors de l’intersaison, mais David Alaba privilégie un départ vers l’Espagne. Le FC Barcelone serait intéressé, mais le Real Madrid serait actuellement le mieux placé dans ce dossier.

Alaba aurait donné son accord au Real Madrid