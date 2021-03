Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le futur club de David Alaba déjà connu ?

Publié le 29 mars 2021 à 9h45 par T.M.

Alors que l’identité du prochain club de David Alaba reste encore incertaine, le Real Madrid serait toutefois le grand favori pour accueillir l’Autrichien.

« Nous parlons toujours à d’autres clubs. Il faut que David choisisse qui remporte la course ». Ce lundi, Pini Zahavi a donné des nouvelles sur l’avenir de David Alaba. Alors que l’Autrichien quittera le Bayern Munich en fin de saison, son avenir reste toutefois incertain et il va prochainement falloir choisir un nouveau club. Alors que le PSG, le Real Madrid et le FC Barcelone seraient les plus intéressés, la priorité d’Alaba irait avant tout vers une arrivée en Espagne. Cela pourrait donc se résumer à un duel entre les Merengue et les Blaugrana, mais ce sont bien les premiers cités qui auraient l’avantage.

Direction le Real Madrid ?