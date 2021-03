Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les confidences de David Alaba sur son avenir !

Publié le 24 mars 2021 à 21h10 par T.M.

Alors que les rumeurs ne cessent de se multiplier concernant l’avenir de David Alaba, le joueur du Bayern Munich a été interrogé sur tout ce qui se dit à son sujet.

Si David Alaba a d’ores et déjà annoncé son futur départ du Bayern Munich en fin de saison, le mystère reste entier concernant l’identité de son prochain club. Bientôt libre, l’Autrichien aura la possibilité de s’engager avec le club de son choix et les options sont nombreuses. Comme l’a dernièrement expliqué Bild , le PSG serait toujours dans la course pour Alaba, bien que la priorité du principal intéressé irait vers un départ en Espagne, où le Real Madrid et le FC Barcelone seraient intéressés par la possibilité de s’offrir ses services.

« Nous verrons ce qui se passera dans l’avenir »