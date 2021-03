Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La route de Cristiano Ronaldo déjà toute tracée ?

Publié le 29 mars 2021 à 14h30 par Th.B.

Alors que Cristiano Ronaldo est annoncé sur le départ du côté du Real Madrid et du PSG notamment, la vérité serait bien différente dans ce feuilleton qui anime le marché ces dernières semaines. Explications.

Avec la troisième élimination d’affilée prématurée de la Juventus en Ligue des champions, l’échec face au FC Porto pourrait bien être le dernier de Cristiano Ronaldo à la Juventus. C’est du moins l’information qui est ressortie dans les journées qui se sont écoulées après l’épisode face à Porto. De son côté, Cristiano Ronaldo n’a pas mis un terme aux rumeurs qui l’envoient au PSG ou au Real Madrid et Manchester United. Le quintuple Ballon d’or a seulement exprimé sa détermination à repartir de l’avant et à tout donner pour la Juventus. Cependant, alors que son contrat court jusqu’en juin 2022, il lui faudra bien prendre une décision. Quitter la Juventus cet été ou honorer son engagement jusqu’à son terme ? Au vu des finances de la Vieille Dame , il semblerait impossible que le club bianconeri puisse lui offrir un nouveau contrat. Néanmoins, la Juve ne perdrait pas espoir de voir Cristiano Ronaldo continuer au club la saison prochaine.

La Juventus et Ronaldo sur la même longueur d’onde ?

Dernièrement, Pavel Nedved sortait du silence en tapant du poing sur la table concernant le feuilleton Cristiano Ronaldo qui semble ne pas en être un à ses yeux. « Pour moi, Cristiano Ronaldo est intouchable, il a un contrat jusqu'au 30 juin 2022 et il restera. On verra ensuite ce qui se passe après. Cristiano, tant sur le plan technique que sur celui de l'image, nous a donné un coup de pouce vers l'Olympe du football. Sur le plan technique, il n'y a rien à dire. Il a marqué plus de 100 buts en 120 matchs, il nous a entraînés en Ligue des champions, nous pouvons le critiquer car nous pouvons tous être critiqués et nous devons accepter les critiques lorsque nous faisons des erreurs ». Voici le message que le vice-président de la Juventus faisait passer à DAZN . Une tendance que Tuttosport a confirmé ce lundi. Le champion d’Italie aurait la ferme intention de conserver Cristiano Ronaldo lorsque ce dernier prévoirait de prendre une décision finale avant le mois de mai, soit le dénouement de la saison. Sachant qu’il est une partie importante du projet de la Juventus, Ronaldo voudrait prévenir le plus tôt possible ses dirigeants de ses plans pour la saison prochaine. Tuttosport ajoute en outre que le Portugais voudrait rester à Turin. Et à en croire les diverses informations divulguées dans la presse, les portes d’autres clubs lui seraient fermées.

Le PSG et le Real Madrid, des options irréalisables ?