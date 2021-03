Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma poserait une grosse condition pour son avenir !

Publié le 29 mars 2021 à 14h15 par Th.B.

Bien que Gianluiga Donnarumma se soit attaché au Milan AC, le portier rossoneri serait prêt à partir si le club ne prenait pas part à la prochaine édition de la Ligue des champions. La chance de Leonardo et du PSG ?

Souhaitant avoir un coup d’avance, Leonardo préparerait la succession de Keylor Navas presque depuis l’arrivée de l’ancien gardien du Real Madrid au PSG à la toute fin du mercato estival de 2019. En effet, les semaines qui s’en sont suivies ont vu le PSG être lié à plusieurs gardiens assez jeunes, laissant entendre qu’ils pourraient débarquer à Paris afin de suppléer puis de succéder à Navas, incontestable numéro un. C’était en effet le cas de Gianluigi Donnarumma ou encore d’André Onana. Cependant, en ce qui concerne le cas Donnarumma, son recrutement ne serait pas une promenade de santé pour le directeur sportif du PSG.

Donnarumma attaché au Milan AC, mais…