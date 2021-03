Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le sort de Griezmann déjà scellé par Laporta ?

Publié le 30 mars 2021 à 5h00 par T.M.

De plus en plus, il est question d’un possible départ d’Antoine Griezmann. Et les dernières informations pourraient bien rapprocher le joueur du FC Barcelone. Explications.

Quelques jours avant son élection comme président du FC Barcelone, Joan Laporta avait apporté son soutien à Antoine Griezmann, confiant : « Quand j’arriverai, je le soutiendrai. Il faut qu’il croit en lui et il marquera à nouveau des buts. Je le ferai pour qu’il croit à nouveau en lui et si c’est nécessaire, je lui dirai en français ». Mais depuis la prise de fonction de Laporta, les choses sont bien différentes. En effet, l’avenir de Griezmann au Barça a pris un sérieux coups de froid. Et aujourd’hui, de nombreux indices laissent à penser que le Français serait sur le départ…

Un départ nécessaire pour Haaland !