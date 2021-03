Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta reçoit une mauvaise nouvelle pour Philippe Coutinho !

Publié le 29 mars 2021 à 21h00 par T.M.

Au FC Barcelone, Philippe Coutinho serait sur le départ. Pour autant, le Brésilien pourrait ne pas rapporter autant d’argent qu’espéré.

Elu président du FC Barcelone, Joan Laporta aurait un grand rêve pour le prochain mercato estival : recruter Erling Braut Haaland. Toutefois, comme l’a expliqué la presse espagnole, pour s’offrir le Norvégien, il faudrait compter 150M€. Et étant donné que les finances du Barça ne sont pas au top, il va falloir trouver de l’argent et se séparer de plusieurs joueurs. Pour cela, les Blaugrana pourraient notamment se séparer d’Antoine Griezmann, mais aussi de Philippe Coutinho, qui n’a jamais réussi à s’imposer depuis son arrivée de Liverpool. Néanmoins, pour le Brésilien, Laporta pourrait bien revoir ses exigences à la baisse.

« Ils devront accepter des offres plus basses »