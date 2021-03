Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est déjà passé à l’action pour Sergio Agüero !

Publié le 30 mars 2021 à 18h15 par T.M.

Ce lundi, Sergio Agüero a annoncé qu’il quitterait Manchester City à la fin de la saison. Une opportunité dont Leonardo et le PSG voudraient se saisir.

Arrivant au terme de son contrat avec Manchester City, Sergio Agüero devait donc prendre une décision pour la suite de sa carrière. Prolonger ou partir ? Telle était donc la question pour l’Argentin et la réponse est finalement tombée ce lundi. En effet, les Citizens et Agüero ont officialisé la fin de leur collaboration à la fin de la saison. El Kun se retrouvera donc libre à la fin du mois de juin, de quoi lui donner la possibilité de s’engager avec le club de son choix. Et pour le joueur de 32 ans, cela sera simple de rebondir tant il croulerait déjà sous les offres.

Une offre du PSG !