Mercato - PSG : Mauro Icardi poussé vers la sortie... par Sergio Agüero ?

Publié le 30 mars 2021 à 13h45 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Sergio Agüero en vue de la prochaine fenêtre estivale des transferts, une éventuelle arrivée de l’Argentin pourrait avoir une incidence directe sur l’avenir de Mauro Icardi.

Définitivement recruté l’été dernier par le PSG à l’Inter contre environ 55 M€, Mauro Icardi déçoit dans la capitale française cette saison. En effet, le buteur argentin a trop souvent été sujet aux blessures, tandis que sa discrétion dans le jeu lui est souvent reprochée, même si cela colle avec son profil. Le natif de Rosario souffre même de la comparaison avec Moise Kean, le joueur prêté par Everton sans option d’achat cette saison se montrant bien plus performant que lui et ce d’autant plus que son profil semble davantage coller avec le jeu mis en place par Mauricio Pochettino depuis son arrivée au PSG en janvier. Ainsi, il n’en fallait pas plus pour que l’avenir de Mauro Icardi dans la capitale française soit remis en question. Et ce n’est pas les informations parues dans la presse ces derniers temps liant le PSG à Sergio Agüero qui vont arranger cette situation.

Une arrivée de Sergio Agüero assombrirait l’avenir de Mauro Icardi à Paris