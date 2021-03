Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Sergio Agüero directement influencé... par Lionel Messi ?

Publié le 30 mars 2021 à 12h30 par Hadrien Grenier

Alors que Manchester City a annoncé que Sergio Agüero s’en ira au terme de son bail en fin de saison, son futur point de chute pourrait dépendre directement de l’avenir de Lionel Messi, lui aussi en fin de contrat le 30 juin prochain.

Une grande page de l’histoire de Manchester City va se tourner le 30 juin prochain. En effet, à cette date, Sergio Agüero quittera les Citizens au terme de son contrat comme l’a annoncé ce lundi le leader au classement de la Premier League. Et désormais, tandis que le club entrainé par Pep Guardiola va devoir enrôler un nouvel attaquant, toute la question est de savoir au sein de quelle écurie rebondira Sergio Agüero cet été. Dans cette optique, deux clubs sont annoncé sur ses traces ces derniers temps. Tout d’abord le FC Barcelone, qui entend recruter un successeur à Luis Suarez au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts, un an après le départ de celui qu’on surnomme El Pistolero à l’Atlético de Madrid. Le PSG serait également intéressé par la perspective d’attirer librement celui qu’on surnomme El Kun , et ce dans un contexte où Mauro Icardi déçoit et que la question de sa continuité à Paris est dans l’air.

Lionel Messi est à la croisée des chemins au FC Barcelone

Seulement voilà, comme l’explique AS ce mardi, un homme pourrait tout changer dans le dossier : Lionel Messi. En fin de contrat le 30 juin prochain au FC Barcelone, La Pulga est toujours dans le flou au sujet de son avenir. Pour l’heure, comme il l’a signifié à plusieurs reprises, il préfère se concentrer sur la fin de saison avec le Barça et ne se penchera sur la question de son futur qu’au terme de celle-ci. Dans ce contexte, sous l’impulsion de Neymar, le PSG entendrait tout tenter afin de recruter librement Lionel Messi, qui pourrait venir compenser un éventuel départ de Kylian Mbappé cet été au Real Madrid à un an de la fin de son contrat. Mais au sein du Barça, on n’aurait pas encore perdu l’espoir de convaincre le sextuple Ballon d’Or de parapher un nouveau bail afin qu’il termine sa carrière là où il l’a commencée.

Sergio Agüero propulsé par Lionel Messi au Barça ?

Quel point commun entre Lionel Messi et Sergio Agüero ? Au-delà de leur situation contractuelle similaire, il est de notoriété publique que les deux hommes ont noué une grande relation amicale au fil des années, bien qu’ils n’aient jamais évolué ensemble en club… du moins jusqu’à maintenant ! En effet, AS explique ce mardi que l’avenir des deux hommes pourrait être directement lié. Concrètement, si Lionel Messi reste au FC Barcelone, cela ajourerait du poids à la candidature du Barça pour accueillir Sergio Agüero. L’élection de Joan Laporta le 10 mars dernier est une excellente nouvelle dans cette optique comme le10sport.com vous l’a annoncé, puisque l’avocat de profession était le seul des trois candidats à la présidence à être à même de convaincre le natif de Rosario de prolonger. Une prolongation qui pourrait donc conduire Sergio Agüero à opter pour le FC Barcelone, AS affirmant en outre qu’un accord était proche avec l’actuel buteur de Manchester City à la mi-mars.

Le PSG aura une carte à jouer si Lionel Messi quitte la Catalogne