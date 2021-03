Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi est déjà attendu loin du Barça…

Publié le 29 mars 2021 à 5h00 par T.M.

Alors que l’avenir de Lionel Messi n’en finit plus de faire parler, le joueur du FC Barcelone a reçu un nouvel appel du pied.

En fin de contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi va devoir prendre une grosse décision pour la suite de sa carrière. Va-t-il prolonger en Catalogne ou va-t-il s’en aller ? Elu président, Joan Laporta va prochainement tout faire pour convaincre La Pulga de continuer l’aventure au Barça, mais pour cela, il faudra se montrer très convaincant puisque Messi devrait avoir d’autres propositions intéressantes entre les mains à l’instar du PSG ou de Manchester City. Et il ne faut pas oublier le côté émotionnelle avec les Newell’s Old Boys, club de Rosario où Messi a toujours voulu jouer.

« Nous serions enchantés de pouvoir l’entraîner »